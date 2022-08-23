台南昨（22）日發生殺警案，2名員警凃明誠、曹瑞傑遭46歲林信吾殘忍殺害，而起因就是一起機車竊盜案。胸腔重症醫師蘇一峰分享自己也曾丟失機車，3年後找到才慶幸沒有馬上就找到機車，因為車廂裡面附贈一把槍！

凃明誠、曹瑞傑昨日受理機車失竊案，利用車辨系統得知贓車出現在安南區公墓一帶，駕車前往台江大道4段與北汕尾三路口尋車，沒想到卻慘遭林信吾攻擊，稍後趕到的警員陳俊安發現兩人身倒血泊中，立即送醫急救，但仍是回天乏術，因為忘記拔鑰匙導致機車被竊的吳姓報案男子得知消息後也當場哭出來。

蘇一峰在臉書分享，自己10多年前也曾發生機車被竊的事件，等到3年後才幸運找回，車牌也沒有變更，不過一打開車廂，他馬上就慶幸一開始沒有馬上找回來，「因為裡面放著一把槍」，可以預測偷竊機車的人本來就不是什麼善類；蘇一峰強調，這是真人真事，「車找回來還附贈一把槍」。

對此，許多網友紛紛回應，「這就是傳說中的～撿到槍」、「真的假的？！」、「遺失一隻貓撿回一窩貓的情節？」、「發了，轉賣可以再買好幾台機車」、「從今以後要小心機車竊賊了，感覺都特別兇狠」。