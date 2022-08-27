國民黨台南市長參選人謝龍介與中廣董事長趙少康27日到台南市立殯儀館探望殉職警員家屬，2人與曹姓殉職警的家屬互動時，曹警的阿嬤難過吐露「孫子原本跟我約好，這周放假就會回家吃飯」聞言令人鼻酸。

謝龍介、趙少康27日到凃明誠、曹瑞傑靈堂前致意，慰問家屬。2人先向凃明誠上香，並向家屬致意，再到曹瑞傑靈堂上香。

慰問曹警家屬時，曹警阿嬤仍無法釋懷，告訴趙少康，「孫子原本與我約好，這周放假回家吃我做的香腸，不要在外面吃」念念不忘與孫的約定，聞言令人鼻酸。

趙少康表示，2條年輕的生命沒了，別說家屬難過，連自己聽了都傷心。他認為法務部長與警政署長都該下台負責。痛批民進黨不敢修法廢死，又不執行死刑，台灣陷入鄉愿。

謝龍介強調殺警案牽涉曝露警力不足問題，亟待補足缺額，他提到台南市編制警察員額5370人，現在還缺近1000人，每補100位員警，每年預算約需增加1億元，台南市每年預算約有1000億元，應增加投資在治安上，呼籲台南市長黃偉哲今年就增加預算，能補多少算多少。他批評「政府不願投資治安，事情不能一勞永逸，一定會再發生」。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤表示，台南市警力從2019年來，從4085人增加到4297人，預算從65億增加到71億多元，黃偉哲市長日前在議會質詢時表示，台南市府今年度2備金還剩約1億元，原預備用於防汛與防災，等汛期結束後若有剩餘，會盡量提供給基層警員添購新的設備。