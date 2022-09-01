謝龍介今天在國民黨主席朱立倫及多名國民黨籍市議員陪同下，大陣仗完成登記參選。(曹婷婷攝)

國民黨台南市長參選人謝龍介(左三)今天在國民黨主席朱立倫(左二)及多名國民黨籍市議員陪同下，大陣仗完成登記參選。(曹婷婷攝)

國民黨台南市長參選人謝龍介今天上午在黨主席朱立倫及多名國民黨籍市議員陪同下，大陣仗完成登記參選，朱立倫說，今天全台很多縣市長參選人登記，他特別回來台南陪謝龍介，就是希望改變台南。謝龍介也重申，他當選只當 1任市長，「給我4年，我讓你們懷念40年」。

朱立倫說，民主社會政黨輪替是正常，台南幾十年來都由民進黨執政，「改變就從謝龍介當選市長開始」。他說，六都當中，雙北、台中、桃園、高雄該有的福利，包括老人的照顧、對小孩的疼惜，台南很多不足，這都需要改變；且其他五都已有捷運，台南也需要有捷運，希望大家給謝龍介機會，由他當選開始，改變台南。

謝龍介說，朱立倫是台南女婿，今天由朱主席陪同登記，格外有意義，他也當場宣布營養午餐不用錢、65歲以上老人免繳健保費、引進德國、日本高架捷運系統等多項政見。

謝龍介登記場外也上演一段插曲，台灣基進5名市議員參選人集結在台南市選委會前舉牌抗議朱立倫及國民黨，台南市警局第四分局警員築起兩道人牆，避免雙方發生衝突，但台灣基進多人一度想衝往國民黨人潮聚集處，高呼「國民黨不倒，台灣就不保」，遭警方制止、發生拉扯，所幸衝突並未擴大。

謝龍介則拿麥克風回敬「年輕人願意參與公共事務是好事」，他說，年輕人要監督，就該監督何以這個城市30年執政不變，他以台語說，「不要傻傻地替人掃墓」。