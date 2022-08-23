法務部2014新聞稿稱放假探親，逾假不回監即是脫逃，與矯正署長黃俊棠說法完全不同。(圖／法務部官網)

林信吾殺死台南2警震驚社會，更被查出一周前才從明德外役監逃獄，然而矯正署出面說明僅稱是「逾期未歸」，並非自外獄監脫逃，引發批評。有網友翻出法務部官網2014年公告「放假探親，逾假不回監即是脫逃」狠打臉，大酸矯正署是不是要違抗法務部。

網友在PTT八卦版PO出法務部2014年新聞稿，且在2020年還做過更新。該篇新聞稿指出，一名受刑人在獄中表現良好，獲得返家探親資格，但該受刑人返家後，看到女友已經為他生下兩個孩子，經濟不佳的狀況下，決定不返監，留家賺錢。

法務部指出，這決定看似是大男人理直氣壯該做的愛護家庭的本分，但卻忘記自己是一名受刑人，而非想怎麼做就怎麼做的自由人。法務部強調，探視假期是受刑人服刑態度良好的獎勵措施，仍要遵守規定，李姓受刑人原本僅剩4個月刑期，卻因此次行為犯下「脫逃罪」，通緝被逮後不但要服完剩下刑期，還得接受逃脫罪處罰，從外役監轉往普通監獄執行，一念之差走錯一步，對自己未來造成嚴重後果。

如今矯正署長黃俊棠稱林信吾是逾期未歸，並非脫逃，引發軒然大波，不少網友更酸「時空背景不同啦」、「民進黨又要重新定義了」、「不是走私，是超買」、「上樑不正下樑歪，整個政府都在玩文字遊戲，沒救了」、「民進黨繼續發明新辭典禍害台灣」、「台灣沒有缺電，是用電太多」、「沒有缺蛋，只是需求增加」、「那當兵逾期未歸也不是逃兵囉」。