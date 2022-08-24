非蘋智慧型手機持續面臨高庫存調整，加上信驊(5274)業績展望佳，大立光(3008)今天早盤股價雖然止跌反彈，但被信驊超越，再失股王寶座。

受惠於iPhone新機拉貨，大立光7月合併營收回升至38.85億元，月增14.5%，年增2.32%，為今年單月新高，也是連兩個月呈現月增、年增，累計前7月合併營收為236.93億元，年減7.92%；由於客戶進入季節性新產品出貨，大立光董事長林恩平表示，第3季稼動率跟去年同期差不多，8月會比7月好。

儘管蘋果預計於9月上旬舉行iPhone 14新機發表會，蘋果供應鏈業績也動起來，但非蘋智慧型手機持續面臨高庫存調整及新機銷售預估量下修，沖淡了蘋果新機即將上市的喜悅，大立光18日除息後雖然於8月19日上漲至2070元，僅差一步完成填息，但近期股價走弱，失守2000元關卡，並於今天失去僅有49天的股王寶座。