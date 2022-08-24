近年海洋暖化、酸化、破壞日益嚴重，根據研究，2050年人類可能將無魚可吃；民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠召開記者會發表民眾黨版《海洋保育法》，喊出接軌國際「2030年保護30％海洋」等目標，促進海洋保育永續治理。

蔡壁如指出，台灣周邊海洋溫度上升超過0.7度，比全球升溫快了一倍，再加上過度捕撈、棲地破壞及環境污染，嚴重影響漁獲，未來子孫可能無魚可吃；另這2年天然氣接收站的三接、四接及離岸風電、海洋能，開啟台灣海岸水泥化高達7成的「大填海時代。海洋大學榮譽講座教授邱文彥表示，根據研究，過去40年已有39％海洋物種減少，29％魚種正處於瀕臨滅絕邊緣；按照這一速度，估計到2050年人類將無魚可吃。

邱臣遠指出，政府一面向海致敬，一面破壞海洋，基隆協和電廠擬改建為天然氣，需填海造陸蓋四接，近來台電又提出東移方案，仍與水產動植物保育區重疊，而基隆市政府也沒有進行嚴格把關，被認為是在東岸望海巷積極復育，卻在西岸外木山放任海洋遭破壞。

蔡壁如表示，目前我國已劃設8.17％海洋保護區，民眾黨版《海洋保育法》提出五大主張：一、「30X30」：2030年保護30％海洋。二、保育類動植物條款：開發及觀光行為不得騷擾、中斷遷徙、餵養等。三、漁業用油補貼逐年減少、轉為友善環境補貼：避免過度捕撈、無魚可捕。四、

藍碳生態系資料庫：開發行為藍碳生態系評估、建立藍碳資料庫。五、社區知情權及公正轉型條款：業者落實社區知情權、行政院溝通協調機制。

海洋公民基金會董事長胡昭安則說，立法很重要，但執法更重要，以澎湖為例，澎湖有90多個島嶼，海岸線跟台灣本島一樣長，但人力卻是天差地別，執法人員根本不足。他建議《海洋保育法》應明定執法人員編制、職責，實際提供人力、財力、物力的支持，並對主動參與或協助主管機關取締、舉發者身份，予以保密及保護。