疫苗採購專案被衛福部認定為密件，其中包含新冠肺炎疫苗採購價格與會議紀錄等資料，均要封存30年，得到了2051年才能解密，曾任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中身陷疫苗採購黑箱爭議。台大醫學院教授、中研院院士陳培哲認為，如今房價都要「實價登錄」，政府理應秉持誠信原則，比照聯合國的做法，公開疫苗採購價。

全球疫情持續，各國購買疫苗已成為防疫常態，聯合國兒童基金會（英文簡稱UNICEF）在官網特別設置一欄位，公開所有國家購買不同品牌的每劑新冠疫苗的價格。不過值得注意的是，其中並沒有呈現來自台灣的高端疫苗。

對於蔡政府堅持要將疫苗採購專案封存，陳時中多次對外解釋，幾乎是越抹越黑。對此，陳培哲表示，現在買房子，消費者都可以用「實價登錄」的管道查到房價，政府更應該要秉持誠信原則，公開疫苗採購的價格，唯有誠信透明、開誠布公，對外公布購買疫苗的價格，才能避免爭議。

陳培哲也說，世界各國都能在聯合國相關單位公告每劑疫苗採購價，我國政府對人民有責任，也應比照辦理，讓疫苗價格也「實價登錄」。