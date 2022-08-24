沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Abdulaziz bin Salman）表示，「極端」波動和缺乏流動性意味著期貨市場與基本面越來越脫節，石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）可能被迫減產，引發能源恐慌。

「期貨市場和現貨 市場變得越來越脫節，」他在回答《彭博》（Bloomberg）採訪的時候談到。

阿卜杜拉齊茲親王代表OPEC+中最大的石油生產國，可以說是23個國家聯盟中最重要的參與者。他表示，目前期貨價格並不能反映供需的基本面，應此可能需要在該集團下個月開會時考慮產量目標時進行減產。

EXCLUSIVE: Saudi Arabia's oil minister says prices are becoming disconnected from fundamentals in the futures market — and that may force OPEC+ to act https://t.co/AoQarNmvSl — Bloomberg Markets (@markets) August 22, 2022

他強調「看了最近這種有害的波動擾亂了市場的基本面，並破壞了石油市場的穩定，只會加強我們的決心，」。

美國總統拜登與法國、德國和英國的領導人就恢復與伊朗的核協議進行交談後，原油價格在早些時候一度下跌，可能會促使OPEC+國家進行更多的措施。

阿卜杜拉齊茲親王表示，石油期貨市場陷入「流動性低和極度波動的惡性循環」，「未經證實的『需求破壞』相關報導、不斷出現的大量恢復供油新聞，以及價格上限、禁運和制裁潛在影響的模糊與不確定性」，更讓惡性循環擴大。

Brent crude back above $100/bbl.



Thank your local OPEC representative. pic.twitter.com/08MRasxFqq — Rory Johnston (@Rory_Johnston) August 23, 2022

「需求破壞」是指需求曲線因能源等商品長期處於高價或供應受限，朝着對商品需求較低的方向永久往下移動。根據月度報告，7月OPEC增產16萬2000桶，來到每天2880萬桶，其中大部分來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特。