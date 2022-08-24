桃園市長之戰國、民兩黨參選人引發口水戰，民進黨鄭運鵬24日拜訪楊梅區農會，直言國民黨張善政先前被評論是佛系選舉，其實是關注度和存在感都不高，嘴巴說得很澎風盼張別自曝其短。對此張善政競選辦公室發言人何元楷回應，鄭運鵬仍在迴避「隱形立委」問題，反指控潑髒水意圖顛倒是非，是惡人先告狀。

何元楷指出，鄭運鵬仍在迴避「隱形立委」問題，不敢說他在美福大火案幫了蘆竹居民什麼，國民黨就事論事對鄭運鵬提出質疑，結果不但不願正面回答問題，卻意圖顛倒是非，惡人先告狀，指控國民黨潑髒水。

何元楷說，鄭運鵬曾說他在美福大火案大力相助，若真如此，為何「美福大火公害自救會」跳出來直接打臉鄭運鵬，並說他從頭到尾都沒有接觸自救會，居民是有感的，如果鄭運鵬真有大力相助就不會有這些民怨。

他也說，鄭運鵬應該要回應大眾參加美福大火協調會幾次，以及他是否有在立法院替蘆竹居民發聲？根據競選辦公室找到的資料，鄭運鵬除了在臉書上發2篇文外，幾乎都沒有看到他積極替蘆竹居民爭取美福大火案後的權益及賠償，甚至在立院上個會期零提案，請鄭運鵬正面回答這些問題，不要再惡人先告狀。