國民黨桃園市長候選人張善政今遭爆料研究報告涉嫌抄襲，桃園市長鄭文燦提及張善政不只抄襲還涉A國庫錢，引起桃園市議員候選人凌濤的不滿，下午在律師陪同下到桃園市地檢署對鄭文燦、立法委員鄭運鵬提告。

凌濤表示，鄭文燦身為桃園市長，每天帶著立法委員、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬去選舉跑攤，今天週刊爆料張善政涉嫌抄襲，但在資訊還沒查證前卻直接影射他（張善政）抄襲、A國庫的錢，這已經失去市長的格調、超過界線，更是違反公職人員選罷法第104條「意圖使候選人不當選」。

律師陳麗玲則說，依刑事訴訟法第240條、刑法第131、134條規定，又按公職人員選舉罷免法第104條規定，被告2人未經查證即發表使人不當選之言論已經觸法，被告鄭文燦擔任公務員，依法應加重其刑。

凌濤表示，宏碁作為台灣重要的科技企業，民進黨為了選舉竟然不惜傷害宏碁的商譽，對此宏碁也發出聲明表示，自2007年起3年執行行政院農業委員會「農業電子化發展策略分析與規劃計劃」專案，內容是彙整國外農業發展E化的科技應用情形，除了報告之外，還舉辦研討會及座談會等，故須引用相關文章，完全經得起檢驗。

而時任農委會資訊中心主任林貞稍早也澄清，強調報告引用資料都有提供出處、品質控管嚴格，該案對行政院科發基金的科技預算挹注大幅成長，遠超過委託宏碁的計畫經費，「選舉期間，盼各方能摒棄抹黑造謠惡風。」凌濤表示，反觀鄭文燦每天行政不中立，替鄭運鵬輔選，如今連事實都還沒檢證，就急著潑髒水，呼籲2人應立即收回相關的說法，並向張善政及所有桃園市民道歉。