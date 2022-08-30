民進黨桃園市長參選人鄭運鵬30日參加桃園市冰菓冷飲服務職工會教育訓練，談及網路民調顯示，前立委鄭寶清宣布參選後，國民黨桃園市長參選人張善政的支持度大幅領先，對此鄭運鵬說，所有民調都會參考。

鄭寶清先前宣布參選桃園市長，為桃園選戰投下震撼彈，更是形成「四腳督」，有網路民調統計發現，自此後張善政的支持度開始大幅領先。鄭運鵬回應，所有民調都會參考，過去也有這種差距很大的網路民調，有時候趨勢跟真實狀況會有落差，但都會列為參考。他也向在場民眾呼籲，大家若覺得鄭文燦2任、7年半做得不錯，請大家給運鵬機會，繼續用鄭市長的身分服務大家。

談及缺工問題嚴重，鄭運鵬指出，桃園是近幾年人口成長最多的城市，7年成長21萬人，台商與在地廠商投資多，1兆7千億的3大投資方案中桃園便佔了3千4百億，各行各業訂單都相當蓬勃，但缺工問題卻還是很嚴重，因此在市長鄭文燦原有的青年就業基礎上將再加上缺工項目。

鄭運鵬解釋，過去是只要青年就業滿半年就可領到2萬1千元的補助，現在追加到最低工資，增加至2萬5250元，會隨著基本工資調整而調整。再來如果是缺工產業，民眾入職做滿1年就能多領3萬元，鼓勵求職者往缺工的產業移動。

鄭運鵬說，再更進階一點，民眾若在產業中考到甲級證照可補助2萬1千元、乙級證照補助9千元，會到缺工的產業裡擴大徵才，鼓勵大家來桃園替我們的製造業增加生產力。