媒體今（30日）爆料國民黨桃園市長參選人張善政過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，經費達5736萬元，內容卻涉嫌抄襲。對此，民進黨立法院黨團新任書記長郭國文批評，用他（指張善政）個人的標準而言，連成為候選人的資格都沒有。問題是他用何標準來衡量自己，是否有雙標的問題？如今看到的就是「迴力鏢」。

民進黨立法院黨團今開「抄襲、A錢、詐騙、繕抄詐5736萬張教授踹共」記者會，郭國文表示，張善政是學者出身、台大教授，他應該非常清楚什麼是抄襲，抄襲的定義他心知肚明，沒有註明出處也沒有註釋的情況下全文轉載、一字不漏，連驚嘆號、標點符號都一樣，很難告知各界說「不是抄襲！」

郭國文說，是否抄襲是基本學術規範，學術領域並非不能引用，而是要導出一個更好的結論，在學術上更有貢獻，引用過程中若有不慎，張善政就要承認抄襲。此外，並非僅僅是抄襲問題，該計畫是委託研究，經費來自於政府的預算、來自人民的血汗錢，試問，為期3年領取5736萬元做出什麼貢獻？提出什麼建議？

郭國文表示，該研究計畫沒有達到預期的委託目的，甚至還抄襲周刊報導內容，牽扯到版權的問題，張善政不僅涉及抄襲，還涉及A錢、侵犯版權，張善政過去用高標準檢驗其他候選人，也要用高標準來檢驗自己。

民進黨立委黃世杰表示，研究計畫抄襲周刊，連驚嘆號、標點符號都是原文照錄，這當然是抄襲，這是農委會委託的研究計畫，要提出有內容的研究報告，內容卻是東拼西湊，內容不但有周刊、國外網站、簡體網站轉成繁體，甚至還大量引用農委會本身相關的單位資料，等於是「抄襲農委會資料，再賣給農委會！」

黃世杰說，藉此來檢視張善政過去所提出來的標準檢視，未來若擔任桃園市長，也會有類似的採購案，他要如何去約束，相關資料就是當年研究團隊成員看不下去張善政每天講誠信，張善政應該要主動出面說明。