水蜜桃嬌嫩容易碰傷，因此好市多水果區都有專門的工作人員協助挑選水蜜桃，不過有網友日前在好市多目睹一對年輕男女，直接用手一個個挑水蜜桃，過程中又掐又捏，甚至用摔的，像在玩一樣，網友生氣阻止他們，卻反被嗆「那你就不要買！」

一對男女把每個水蜜桃又捏又掐，挑來挑去，旁人勸阻也不聽。(翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區)

這名網友日前在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」指出，在好市多賣場遇到一對男女為了買一盒水蜜桃，直接用手不停地又搬盒又換桃，過程中還摔落水蜜桃，讓原PO實在看不下去，出言制止「你們這樣挑，後面的人怎麼買？」沒想到女方竟理直氣壯回嗆「那你就不要買！」然後繼續挑，氣得原PO立刻拍照錄影向工作人員反應，大嘆「你是買到7顆又大又好的，後面的人卻要買妳捏壞摔壞的」。

其他網友們看到這對男女這樣挑水蜜桃，氣炸留言「這二位行為舉止已經很糟，言行更沒禮貌！」、「最壞的示範和最糟糕的一對」、「這種行為真的非常自私」、「上周還看到一位小姐，把整盒的桃子都捏了一遍，員工問她是否要買這一盒，她直接回沒有要買喔，真的很傻眼」。

也有網友直言，「水蜜桃就是很嬌嫩，賣相不好不是果農力道拿捏不好，這樣挑都很容易爛的，到底是在挑什麼」、「菜市場的也是不能摸，會有手痕容易壞」。