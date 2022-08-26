中秋節將至，百花爭艷的禮盒該如何挑選？「好禮佳在 選好禮家家愛」節目邀請購物專家李雅楹與迷途小書僮張暘，一同開箱遠百異國食品館的8款中秋節禮盒，此外還分享月餅冷知識、玩心理測驗測隱藏性格。即日起至9/11，中秋禮品首選就在全台的遠百異國食品館！

【2022遠百中秋專題】 好禮佳在 中秋節月餅特搜

節目中，兩人開心試吃美味又有特色的中秋月餅禮盒，分別出自台北遠東香格里拉飯店、台北君悅酒店、台南遠東香格里拉飯店、SWEET CHEN、台北文華東方酒店、台北圓山飯店、福華大飯店及膳馨等知名飯店；過程中，更分享月餅原本被稱為「胡餅」的冷知識，還提醒月餅要「分開」吃，才能傳遞團圓與分享的美意。

兩人也玩起心理測驗，張暘請李雅楹從「金箔蛋黃酥」、「巧克力月餅」、「紅豆鬆糕」、「蘇式月餅」選項中挑選一款喜愛的禮盒，在李雅楹一番思索下，最後選擇「金箔蛋黃酥」，表示其隱藏性格為重禮卻保留傳統靈魂的人，如同此款頂級禮盒，以頂級食材與細膩手工製作，以偌大顆呈黃色濕潤鹹鴨蛋黃鑲嵌其中，甜度自然不厚重，純樸中帶有華麗感。

你喜歡這8款禮盒中的哪一個呢？趕緊看看自己的隱藏性格！

李雅楹從「金箔蛋黃酥」、「巧克力月餅」、「紅豆鬆糕」、「蘇式月餅」中選擇「金箔蛋黃酥」。(圖/YouTube)

台北遠東香格里拉飯店的「遠東.月圓」8入

特色：柔軟油嫩的傳統廣式月餅，內涵經典「蓮蓉蛋黃」和創新的紅藜山藥五穀雜糧，在中秋佳節氣氛中兼顧養生。

隱藏性格：重視傳統禮節，且深諳養生之道，有顆睿智的靈魂，行事風格有條不紊。

台北君悅酒店的「禧玥鑫意禮盒」6入

特色：嚴選鹹鴨蛋黃，中央襲來的蛋黃內餡存在感十足，如月光寶石閃耀動人，香氣逼人。

隱藏性格：自然流露出的表現欲成為眾人焦點，能夠成為同儕話題中心，總能帶給親人正向能量。

台北君悅酒店的「禧玥鑫意禮盒」嚴選鹹鴨蛋黃，香氣逼人。(圖/Youtube)

台南遠東香格里拉飯店「賞月豐味.綜合水果酥禮盒」10入

特色：每一個都可品嚐到果肉獨有的香氣，成熟的愛文芒果、老欉龍眼與桂圓黑鑽石，加上紅藜蔓越莓璀璨的內餡，3種口味令人愛不釋手。

隱藏性格：不拘小節且十分豁達，能夠用自己的行事步調站穩腳步，不跟風而有自己哲學觀。

SWEET CHEN 「隱藏版金箔蛋黃酥禮盒」9入

特色：以頂級食材手工完成，偌大濕潤鹹鴨蛋黃鑲嵌其中，再用金箔與酥皮包裹，純樸的味道又帶有華麗儀式感。

隱藏性格: 重視禮節又保留傳統靈魂，有大將之風，具有天生的領導氣質。

SWEET CHEN 「隱藏版金箔蛋黃酥禮盒」將濕潤鹹鴨蛋黃鑲嵌其中，再用金箔與酥皮包裹。(圖/Youtube)

台北文華東方酒店「創意巧克力月餅禮盒」6入

特色：禮盒模樣別出心裁，搭配月餅輝映猶如夢幻逸品，獨特口味結合中式甜點元素，內含紫米桂花酒釀、黑糖桂圓紅棗、芝麻松子果仁糖三種尊爵不凡的口味。

隱藏性格：跳脫框架的思維開闢成功的道路，即便不按套路出牌，俐落的結果也總使人信服。

圓山飯店「御饌紅豆鬆糕禮盒」6吋

特色：米香濃郁，彷彿古裝劇會看到的甜點，也是蔣夫人宋美齡的私房點心，米香外皮與紅豆餡甜而不膩，唇齒留香。

隱藏性格:內斂而優雅的性靈，行事作風低調但看透一切，擁有以柔克剛的耐性本質。

圓山飯店「御饌紅豆鬆糕禮盒」米香味濃郁，也是宋美齡女士的最愛。(圖/Youtube)

福華大飯店 「桂月禮盒(蘇式月餅)」10入

特色：喜歡層次感的客官一定會喜歡的月餅，輕柔多層的蘇式餅皮和各式內餡結合，令人一吃就上癮，入口即化的層次感彷彿在舌尖上舞踏，內餡實在。

隱藏性格:萬人迷，擁有彈性的身段，在多面向的交際中神態自若，話語的魔力能突破朋友心防。

膳馨 「中秋賞馨月慕禮盒」8入

特色：用老酒醃製的鹹蛋黃，口感酥鬆、層次分明，吃一口就難以忘記的黃金比例。

隱藏性格:嚴以律己寬以待人的職人精神，在職場上無往不利，沉住氣的心性廣受他人依賴。

8款重磅中秋節禮盒難分軒輊，在遠東異國食品館琳瑯滿目的選擇中脫穎而出。現在的月餅繼承傳統美味外，更考驗創新融合的能力，食品搖身一變成為藝術品，包裝上也不馬虎，在佳節送禮中掛滿誠意保證，賞月自用更是奢侈享受，品項豐富讓李雅楹和張暘直呼有選擇性障礙，但也呼籲觀眾「心動不如馬上行動」，早點做足準備，一同樂迎虎年中秋節！

即日起~2022年9月11日《中秋禮品專輯》在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在6樓FET專櫃)。服務專線：

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