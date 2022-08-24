大陸無人機飛越金門 我駐軍丟擲石塊驅趕 (影片翻攝微博)

據傳大陸無人機飛越我二膽島防區烈嶼上空，我駐軍臉孔清晰可見。國軍也證實，烈嶼守備大隊大膽守備隊8月16日18時許，發現乙架民用型無人機。（取自大陸微博）

大陸前陣子軍演期間，外界曾傳出有無人機飛越金門馬祖上空，微博今有一段高清影片顯示，確實有一無人機飛越金門縣烈嶼崗哨，我方駐軍臉孔及表情清晰可見；還有另段影片拍到我方兩名駐軍丟擲石頭，企圖驅趕無人機。

從《中國直播網》微博釋出的影片可看到，大陸無人機飛越金門地區上空，我方駐軍其中一人持槍警戒，另一人手持單眼照相機準備蒐證；而另一段影片則有兩名駐軍丟擲石塊企圖驅趕無人機，且差點就要擊中。

對此，金門防衛指揮部回應，烈嶼守備大隊大膽守備隊8月16日18時許，發現乙架民用型無人機，經衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。

金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可有效掌握周邊動態；重要設施及陣地均已採隱、掩蔽措施，遇突發狀況依戰備規定適切應處。

陸軍司令部也表示，這架無人機當日是在高空以長距變焦鏡頭拍攝金門大膽防區，經我示警驅離後飛離。

據了解，警方過往曾用「干擾槍」驅趕無人機，例如在選舉造勢場合，常有媒體或造勢方使用無人機，如果飛進管制區域，警方就會用干擾槍發出訊號，此時無人機只能降落至地面，但不知為何軍方未配備干擾槍。