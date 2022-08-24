大陸前陣子軍演期間，外界曾傳出有無人機飛越金門馬祖上空，微博今有一段高清影片顯示，確實有一無人機飛越金門縣烈嶼崗哨，我方駐軍臉孔及表情清晰可見；還有另段影片拍到我方兩名駐軍丟擲石頭，企圖驅趕無人機。
從《中國直播網》微博釋出的影片可看到，大陸無人機飛越金門地區上空，我方駐軍其中一人持槍警戒，另一人手持單眼照相機準備蒐證；而另一段影片則有兩名駐軍丟擲石塊企圖驅趕無人機，且差點就要擊中。
對此，金門防衛指揮部回應，烈嶼守備大隊大膽守備隊8月16日18時許，發現乙架民用型無人機，經衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。
金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可有效掌握周邊動態；重要設施及陣地均已採隱、掩蔽措施，遇突發狀況依戰備規定適切應處。
陸軍司令部也表示，這架無人機當日是在高空以長距變焦鏡頭拍攝金門大膽防區，經我示警驅離後飛離。
據了解，警方過往曾用「干擾槍」驅趕無人機，例如在選舉造勢場合，常有媒體或造勢方使用無人機，如果飛進管制區域，警方就會用干擾槍發出訊號，此時無人機只能降落至地面，但不知為何軍方未配備干擾槍。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。