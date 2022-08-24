御盟集團所屬高雄晶英國際行館為傳遞中秋美好圓滿的美意，以Ukai Kaiseki和食料理長廣瀨晉平為代表，完美詮釋日本銀座kappou ukai肉割烹料理精髓，首次呈獻「Ukai懷石 肉料理」限定時令料理，演繹極上和牛的豐美盛宴，秋節限定套餐每人4,000元起。

高雄晶英國際行館並攜手日本國宴級清酒首家海外據點「獺祭吧Dassai Bar」，獨家發售年度限量高端酒款「獺祭美醉」，以低酒精濃度呈現酒體細緻淡雅的平衡香氣，及銀座店5周年紀念限定、最高程度精米步合度8％釀造之「獺祭未來」，引領日本酒的新時代。2022年獺祭新作全程低溫首批到港限定各60瓶，獨家品酩禮遇單瓶售價7,200元起，早鳥預購可享尊榮鑑賞9折優惠。

在日本「十五夜」又稱「中秋的名月」，為感謝大地豐收，會準備多樣食材在月下祈福，一邊賞著月光一邊品嚐美食佳餚，實為一種風雅的節慶。

當美食愛好者談論起日本料理，必定會討論其最高極致的展現－「懷石」，Ukai Kaiseki懷石料理結合割烹特色，透過料理長於桌邊演繹精湛廚藝，將旬鮮食材恰如其份烹調至「最鮮美享用時機與最佳品嚐溫度」，呈現料理職人一生懸命的熱情與款待的心意。

迎接闔家團圓中秋節，廣瀨料理長特別取材自日本銀座kappou ukai肉割烹料理，結合UKAI肉匠（Nikusho）以上選肉品作為料理創作核心，及三十多年來與日本田村牧場契作，自飼養階段就開始與養牛農戶開展協作，不斷深耕研究的精神，推出「懷石 肉料理」限定時令料理，演繹各式肉品的百態千姿，更適時搭配時令海鮮及蔬食，結合各式料理技法，滿足饕客品嚐肉料理的挑剔味蕾。自9月9日至9月11日為期3天推出的「懷石 肉料理」限定套餐，即日開放訂位。