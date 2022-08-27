《小小廚神美國版》冠軍得主Liya（左）隨父母返台探親，在台灣虎航董事長陳漢銘（右）邀約下，設計了2道全新機上餐。（陳祐誠攝）

烹飪比賽節目《小小廚神美國版》的冠軍得主、台裔女童Liya（朱如茵）日前隨著父母回台灣探親，見到了偶像名廚江振誠，還替台灣虎航設計2道全新機上餐。Liya接受《中時》專訪時說到，回到台灣最期待吃到飯糰，那是在美國無法吃到的美味，她也分享自己還在探索各種嗜好，將來未必走餐飲這條路，但可以肯定的是「沒辦法坐辦公室當上班族」。

出生在美國的Liya每年暑假都會回台灣探親，夜市是必走的行程，愛吃的小吃有蚵仔麵線、芝麻湯圓、滷肉飯、豬腳飯、排骨飯、鹽酥雞、烤香腸等，尤其滷肉飯是必吃，而且跟其他小孩不同，她偏好比較油的口感。

不過，飯糰才是Liya來台灣最期待的食物，因為國外很少有糯米，飯糰吃不到道地的台灣味。

由於Liya的父母在家幾乎是天天煮飯，Liya從小耳濡目染，加上對烹飪有興趣，只要在房間聽到廚房有動靜或是聞出味道，她就會立刻跑到廚房緊盯，開始問：「你們要弄什麼？」、「今天要吃什麼？」

Liya的爸爸朱家宏喜歡重口味料理，會自己處理雞、魚等食材，為了給小孩吃點台灣味，在家做過牛肉麵、滷肉飯、鹽酥雞；媽媽陳詩涵則喜歡做不同甜點和湯頭，兩人的料理方式都帶給Liya許多啟發。

例如某場比賽的主菜是牛排，由於是常見的料理，各選手實力差不多，但Liya用炸蔬菜當成配菜，驚豔評審。由於美式料理不會想到拿蔬菜來炸，Liya從生活經驗中靈機一動，成功讓自己的作品加分。

但台灣生活經驗也有讓Liya失誤的時候，某次挑戰是蒙眼試吃，並做出吃到的料理，Liya當下吃出甜味，但現場故意把糖、蜂蜜等都收起來，Liya看到美乃滋立刻加入料理中，不料台灣的美乃滋是甜的，美國美乃滋卻是鹹的，她試吃第一口立刻在心裡大喊「Oh，NO！」

Liya強調，自己拿了冠軍，不是代表她就是當下最厲害的廚師，也不是比一般小孩懂很多，贏得比賽關鍵，比得是幸運和誰最穩定，她回想起冠軍賽時真的很冷靜，完全沒有被旁人干擾，但對手失誤3次後亂了陣腳無法冷靜，這才是她最後勝出的原因。

此外，料理做得再好吃，擺盤若不好看，會讓評審有先入為主的排斥感，Liya說，擺盤能讓人贏在起跑點，而她的料理擺盤在整季節目賽事中，多次獲得評審讚賞。

Liya表示，她現在才14歲，還在摸索各種興趣，但確定的是會走藝術類的路線，她很喜歡創意、手工的東西，無法坐在電腦前面，在辦公室當個上班族。