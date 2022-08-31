一名女網友抱怨，半年前搬到新家，發現住在對門的國小姊弟，放學後常坐在門口等阿嬤下班，她於心不忍請他們到家裡寫作業、吃晚餐，有幾次她比較晚回家或外出，竟遭到小姊弟和阿嬤謾罵，認為她沒有責任感，小姊弟到她家還會擅自開冰箱拿飲料，理所當然的態度讓她傻眼。

原PO昨（30）日於臉書社團《匿名2公社》指出，去年和先生搬到透天型的住宅社區，和鄰居僅止於點頭打招呼，她懷孕生子向公司請半年育嬰假在家照顧寶寶，才發現住在對門的一對國小姊弟，每天放學都坐在門口等阿嬤回家，甚至等到晚上7點多，她不捨孩子在外長時間等待，請他們到家裡寫作業吃晚餐，阿嬤知道後非常不好意思，還送她東西表示感謝，後來卻演變成理所當然。

原PO表示，好幾次她外出或回娘家，小姊弟在家門口等不到阿嬤，阿嬤得知後竟登門罵她，指責她為人母親不該常往外面跑，就連小姊弟的態度也180度大轉彎，站在她家門口質問她為什麼不在家，進到她家後，未經同意就擅自開冰箱拿飲料。

原PO的先生認為不要和鄰居打壞關係，要她多忍讓，但她實在忍不住，她向小姊弟說9月她就要開始上班了，以後無法讓他們到家裡寫作業，沒想到對方竟生氣跟阿嬤告狀，阿嬤得知後劈里啪啦地罵她沒責任感，還情緒勒索稱自己的孫子很可憐，父母不管就算了，就連她也這麼無情，令她傻眼，「我還沒搬來時他們不就這樣等了嗎？怎麼變成我的錯一樣？」

事後原PO也補充說，昨晚她開門讓小姊弟回家，阿嬤突大聲吼「我以後不會讓我孫子再到妳家」，令她開心地說，「我解脫了，我決定要買大龍炮來放」。貼文曝光，不少網友也感嘆家庭教育的重要。