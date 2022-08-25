特色低GI料理，教大家吃得健康又營養。(台中市政府提供)

台中市政府社會局大甲婦女福利服務中心，運用中心內的廚藝教室空間，舉辦2場廚藝課程，推出「低GI料理廚房」，邀請去年台灣全國優良廚師陳世頡擔任講師，實作教授45位學員雞胸肉絲沙拉、黑金剛雞湯等4道低GI料理。9月起還有「女孩不 NG廚藝教室」，將分享4道簡單西式甜點，歡迎大家踴躍報名。

社會局表示，GI代表升糖指數，GI較低食物分解緩慢，血糖上升速度較和緩，「低GI 料理廚房」課程講師陳世頡，是台灣新洋餐飲公司行政副主廚，曾榮獲新秀廚師選拔金帽獎殊榮；他利用4堂課時間，和學員分享南瓜雞胸肉絲沙拉、香蒜雞胸肉、泰式打 拋豬肉和黑金剛雞湯4道低GI料理，教大家吃得健康又營養。

參與成員興奮分享，前陣子因為疫情緊張不敢出門，家庭氣氛沉悶，這是他近幾個月來，首次踏出家門，一口氣報了4堂課，感到愉悅又療癒，還學到講師的獨門絕活。有成員感謝講師及同學溫暖支持，鼓勵他勇於嘗試，為料理設計擺盤；也有男性學員學到許多飲食知識，期待回家後與家人分享，烹調不同的有趣料理。

社會局指出，「低GI料理廚房」廣受好評，大甲婦女福利服務中心9月份將陸續推出新系列「女孩不NG廚藝教室」，教學員製作檸檬白巧克力雪球餅乾、私房檸檬塔、巧克力 裂紋餅乾和檸檬藍莓司康，4道夢幻甜點成功率百分百，課程對象不限性別、年齡，歡迎各界報名。