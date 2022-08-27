吳俊宏新店開幕，圈內好友到場支持。（豪記唱片提供）

台語歌手吳俊宏去年結婚，近日斜槓在台南歸仁區開店，今（27日）舉行「阿宏飯湯」開幕記者會，張秀卿與朱海君兩位金曲台語歌后現身力挺，陳隨意、謝宜君、陳思安、楊哲、董育君與鄔兆邦等眾星友也擠滿小吃店。台南媳婦張秀卿對於乾弟吳俊宏首次開店，自己比他還緊張，她幾乎天天都到店裡張羅，還被員工誤會是老闆娘。

人生第一次跨足餐飲業，吳俊宏笑稱就跟結婚一樣的緊張，為了新店開幕已失眠一個月，每件事都親力親為，勤跑市場，每天都在廚房練廚藝，他說：「一直以來我熱愛美食，去年新婚是人生的新開始，下廚開店，則是另一個階段的起步，只有全力往前衝了。」打趣表示自己沒有本錢，單純只是想當個老闆，「日後只要歌唱空檔，我一定會在店裡下廚料理款待客人」。

提到斜槓人生，吳俊宏表示疫情期間每天幾乎閒在家中，一度懷疑人生，想到既然喜歡料理，何不投入餐飲業，疼愛嬌妻的他心想如果可以在老婆的家鄉開餐館，讓老婆能當老闆娘，別具意義，於是著手籌備，求好心切的他斥資200多萬裝潢，希望讓每位上門的客人都能擁有貴賓級享受。