報復性消費！經濟部統計處今發布7月零售、餐飲營業額，各繳出3559億、748億，年增17.2％與75.8％，金額雙創歷年同月新高，宣告內需正式走出疫情陰霾。統計處預估，除非有大意外，餐飲業全年業績確定能一甩連兩年疫情衰退，重回正成長。

零售、餐飲寫下好紀錄，統計處副處長黃偉傑表示，疫情降溫、國旅補助上路、暑期旅遊潮都是原因。雖然確診雖還有兩位數，但疫情大家悶太久，現在疫苗注射率高，已敢出來消費，「報復性消費」是業績單月新高主因。

雖然6月份餐飲業績已爆炸成長6成，但主要是去年三級警戒禁內用基期太低關係，金額還未回到疫情前水準。但７月零售業、餐飲業營業額繳出3559億、748億，前者已打破2020年同月的3361億紀錄、後者刷新2019年的694億新高，顯示疫情陰影幾乎過去。

黃偉傑表示，營業額即使扣掉物價漲幅，例如減掉外食費7月漲幅6.7％，餐飲成長還是有69％，是相當高水準。

零售業中，不管是百貨公司、便利商店、布疋及服飾品、家用器具及用用業，７月都分別年增104％、13％、77％、24％。餐飲業則以餐館業年增近79％最高，飲料店也有67％，外燴及團膳承包業超過3成。

展望下半年，黃偉傑認為內需低基期紅利只能維持到第三季，因去年第四季有五倍券效應，基期走高，屆時增幅會降下來。可是有國際開放鬆綁助力，也會增加國內消費動能。「所以有好有壞，但是往好的方面走。」