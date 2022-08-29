疫情朝流感化趨勢發展，復辦尾牙春酒與餐會的公司行號與機關團體增加，台北晶華酒店為搶商機自11月1日至2023年3月31日推出尾牙春酒專案席，每桌10位18,800元起，11月30日前完成訂席，消費滿5萬再贈晶華住宿1晚，加購招牌海派剉冰每份優惠價2,500元，加購微醺KTV觀光巴士每位499元。

為擴大搶攻訂單，台北晶華酒店特別自澳洲進口體型超過一公斤重的肥美龍蝦，端出澎派吸睛、16吋大的「八寶海鮮龍蝦米糕」與老闆們一起感謝同仁們的辛勞，選擇於台北晶華酒店館內宴會廳舉辦，每桌皆會贈送這造型浮誇、用料實在、且由總鋪師打包票的「奢華米糕」。餐飲團隊前往特定定點進行外燴，則可優惠加價點用。

專為企業尾牙專案設計的「八寶龍蝦鮑魚米糕」，將「廣東盆菜」與「台式米糕」結合的「新藝綜合體」，主廚在直徑長達40公分的巨型蒸籠內依序堆疊入米糕及頂級八寶配料蒸製。台式米糕是先將糯米蒸熟後放入香菇絲、肉絲及魷魚，接著以香蔥油拌炒增香，Q彈的米粒散發陣陣撲鼻香氣。頂級海鮮八寶則豪邁使用一整隻西澳龍蝦，主廚以台式蒜蓉清蒸方式料理，入口可同時感受辛香調味與龍蝦肉的鮮甜。令人豔驚一亮的食材還有由雞骨上湯蠔油調味慢滷而成，醬香四溢、入口彈牙的屏東九孔鮑，旁邊擺滿口感綿密細緻的栗子及鮑汁燜煮入味的台灣花菇、鹹香開胃的廣式肝腸、臘腸，最後撒上以低溫油炸至金黃色的瑤柱絲，以及青菜增添綠意，完成這道兼具視覺震撼和味覺饗宴的極品巨型米糕。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次推出的「海派尾牙」專案除了桌桌都贈送豪邁大氣的「八寶龍蝦鮑魚米糕」外，消費者還可加購氣勢磅礡的「海派剉冰」，用視覺震撼的美食打造另類的聚會饗宴。另有結合城市星空KTV、五星宴席和住房的「年終歡唱-郵輪式尾牙」專案，以及結合商務餐盒或五星餐檯到公司進行的「外燴尾牙」專案，目的即是要豐富各企業行號舉辦尾牙春酒的選項，並將戰線一路拉長至過完農曆年後的春酒旺季。

除上述方案外，晶華宴會廳也有推出20人即可舉辦的微型尾牙，每人1,680元起。大型企業也可結合商務餐盒或五星餐券、住宿券，以精緻而豐富的內容滿足員工的不同需求，多元方案期望勞資同歡，共度歲末年終歡樂時光。