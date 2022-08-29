尾牙春酒有望「復活」，台北晶華酒店出招，端出主打重量級美味的「海派尾牙」，即日起開始接受11月1日至2023年3月31日的訂席，亮點是桌桌都贈送以澳洲進口體型超過一公斤重的肥美龍蝦結合總鋪師手作米糕，澎派吸睛、16吋大的「八寶海鮮龍蝦米糕」，與老闆們一起感謝同仁們的辛勞，餐飲團隊前往特定定點進行外燴，則可優惠加價點用，11月30日前完成訂席，消費滿5萬再贈晶華住宿1晚。

此次尾牙專案主推的「八寶龍蝦鮑魚米糕」是在直徑長達40公分的巨型蒸籠內依序堆疊入米糕及頂級八寶配料，台式米糕是先將糯米蒸熟後放入香菇絲、肉絲及魷魚，接著以香蔥油拌炒增香，Q彈的米粒散發陣陣撲鼻香氣。頂級海鮮八寶則豪邁使用一整隻西澳龍蝦，主廚以台式蒜蓉清蒸方式料理，入口可同時感受辛香調味與龍蝦肉的鮮甜，令人豔驚一亮的食材還有由雞骨上湯蠔油調味慢滷而成，醬香四溢、入口彈牙的屏東九孔鮑，旁邊擺滿口感綿密細緻的栗子及鮑汁燜煮入味的台灣花菇、鹹香開胃的廣式肝腸、臘腸，最後撒上以低溫油炸至金黃色的瑤柱絲，以及青菜增添綠意，完成這道兼具視覺震撼和味覺饗宴的極品巨型米糕。

隨著疫情趨緩，各式尾牙春酒活動也熱烈地在規劃當中，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次推出的「海派尾牙」專案除了桌桌都贈送豪邁大氣的「八寶龍蝦鮑魚米糕」外，消費者還可加購氣勢磅礡的「海派剉冰」，用視覺震撼的美食打造另類的聚會饗宴。另有結合城市星空KTV、五星宴席和住房的「年終歡唱---郵輪式尾牙」專案，以及結合商務餐盒或五星餐檯到公司進行的「外燴尾牙」專案，目的即是要豐富各企業行號舉辦尾牙春酒的選項，並將戰線一路拉長至過完農曆年後的春酒旺季。

除了上述方案外，晶華宴會廳也有推出20人即可舉辦的微型尾牙，每人1680元起。大型企業也可結合商務餐盒或五星餐券、住宿券，以精緻而豐富的內容滿足員工的不同需求，多元方案期望勞資同歡，共度歲末年終歡樂時光。