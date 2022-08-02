看好新竹地區的高消費能力，同時鎖定七夕情人節、父親節等節慶商機，樂多多集團中高價位品牌「明水然．樂」，以無菜單鐵板燒為號召，即日起進軍風城搶市，這也是繼肉多多火鍋與狂一鍋，樂多多集團在疫情下持續展店的品牌。主打集團「肉品+海鮮」的本質與特色，搭配日本進口食器與和風擺盤，1,600元計14道料理的個人套餐，包括主要食材A5和牛與生猛龍蝦，所有菜色均交由鐵板師傅調理與安排，挑戰開發鐵板料理的更多可能。

與坊間同類型鐵板燒最大的不同，「明水然．樂」選用新鮮生猛、肉質更為鮮彈緊實的青龍/澳洲水姑娘 (或同等級龍蝦) ，來取代業界常用的波士頓龍蝦，同時研發出「生猛龍蝦三味」，從活龍蝦佐鮮刨烏魚子、龍蝦膏蒸蛋佐魚子醬到龍蝦頭味噌湯，將一整隻龍蝦從頭到尾完整呈現。從前菜到甜點的套餐料理，按食材的特色與季節性，全數交由鐵板師傅透過鐵板前的手藝來負責搭配，不僅考驗鐵板料理人的功力，也讓客人入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。

不同於先前開幕的松菸店或林口店的開放式空間，「明水然．樂」新竹林森店規劃出三個包廂區，提供更適合商務或家庭的聚餐場合。歡慶「明水然．樂」新竹林森店開幕，即日起至8月31日的開幕慶期間至「明水然．樂」三家門店用餐，加贈價值200元的「爆漿明太子小卷」乙份，看似簡單的食材，透過鐵板師傅的巧手烹調，不僅立刻升等為15道料理的個人套餐，更是一道「鮮」意十足的雋永好滋味。