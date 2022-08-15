新天地餐飲集團為力挺石斑漁民也將高價石斑魚研發成「藤椒玉筍海石斑」變成一道易烤盒料理。（馮惠宜攝）

王品旗下「肉次方」，推出1.5公斤超大肉量「燒肉星球禮盒」，有比臉大的美國肋眼牛排、每頭牛僅有1％的橫膈膜、精選牛舌、帶骨牛小排等9款店內明星肉品。（王品集團提供／馮惠宜台中傳真）

今年4月開幕的頂級燒肉餐酒館「最肉」，推出限量500組的「重磅和牛燒肉禮盒」，一次集齊8款純手工精修的奢華肉品。（王品集團提供／馮惠宜台中傳真）

「激旨燒鳥」首創冷凍熟食串燒，微波或隔水加熱即可食用。（激旨燒鳥提供／馮惠宜台中傳真）

中秋佳節賞月吃餅、團圓烤肉儀式不可少，近年吹起在家烤肉風潮，餐飲業預估若無疫情或颱風攪局，今年烤肉禮盒市場上看600億商機，新天地餐飲集團推出「海鮮易烤盒」、王品集團3大燒肉品牌推出7款燒肉禮盒應戰；而逢甲夜市串燒名店激旨燒鳥則推出：生、熟食串燒禮盒，都摩拳擦掌推出烤肉冷凍組合積極搶市。

新天地餐飲集團行銷副總林國威指出，去年中秋節全台17縣市宣布戶外禁烤令，意外帶動家戶在家烤肉風，今年疫情逐步趨緩，預估民眾在家烤，也會戶外加倍烤，根據調查顯示2021年中秋商機約480億，今年若是無疫情或颱風攪局，預估市場可望較去年成長3成，上看600億。

新天地餐飲集團今年推出2款中秋海陸烤肉組，強調「輕鬆烤、零失敗、滋味好」三大特色，首創海鮮易烤盒，將新鮮海產分切後調味，用鋁箔盒冷凍真空袋裝盛，解凍後直接上火烤，輕鬆攪拌零失敗，整套組合餐還包含多款優質肉品，嚴選美國Prime、Choice級牛肉、產銷履歷冷氣雞、櫻桃鴨及台灣豬，搭配2款清爽沾醬，讓烤肉風味更添層次。

而王品集團3大燒肉品牌「Oh my！原燒」、「肉次方」、「最肉」推出推出7款燒肉禮盒應戰。其中「Oh my！原燒」5款組合豐儉由人， 早鳥折200再送200；「肉次方」則是買禮盒送桌遊，有吃有玩號稱CP值最高；「最肉」推美澳日頂級和牛全餐，早鳥滿額送氣泡酒。

逢甲夜市排隊串燒名店：激旨燒鳥，去年在禁烤令催化下首創冷凍熟食串燒，微波或隔水加熱即可食用，單月熱銷近千組，生食串燒部分也狂銷超過8千串，今年趁勝追擊，中秋推出生食串燒、冷凍串燒兩大系列禮盒，也祭出早鳥折扣，唯受限人力與產能，每份訂單限購20組。