桃園市楊梅區豐野里近日有民眾陳情，長年來都飲用井水生活，但近年疑水質受汙染，居民欲申裝自來水管線，請里長提出申請，沒想到3年時間過去，此案仍無下文，讓當地里長不禁直呼「太離譜！」質疑市府效率低，盼盡快處理。對此，桃市府經發局說明，去年才收到相關資料，須待年底爭取中央補助，會積極解決市民用水需求。

豐野里長張麟造指出，富豐北路與民生街一帶約有數十戶民眾居住，長年飲用井水，後因附近垃圾場與工業區疑似造成水質汙染，讓居民不敢再喝井水，許多人向他反映後，他將須安裝名冊彙整交由楊梅區公所申請，但2019年會勘後，就遲遲沒有下文。

「太離譜了！」張麟造直呼，桃園已升格為六都，民眾申請安裝自來水拖3年都沒進展，住戶一天到晚哀號，天天都得出門載水相當麻煩，民生用水是民眾生活最重要的一環，他也質疑市府未妥善協助市民申請，盼能盡快處理完善。

對此，經發局說明，2019年8月會勘後，當時請里長收集相關資料要提供自來水公司，市府也需申請中央補助，直至去年10月底才收到資料，須等到今年底水利署評比時，爭取中央補助款，若提報順利將會在明年安裝，此案均依照流程辦理，對於民眾的用水需求，一定會積極處理。

楊梅區公所表示，已請里長準備土地、接管同意相關資料，會再轉至自來水公司，讓當地民眾盡快能飲用自來水。市議員涂權吉也呼籲，類似案件其實滿多，政府有經費與效益考量，他實際了解狀況後，會持續協助並關注申裝進度，讓市民有乾淨的飲用水可喝。