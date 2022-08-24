林智堅委任律師黃帝穎代當事人林智堅聲明。

前新竹市長林智堅轉戰桃園市長選舉，未料連環爆出台大碩士論文以及中華大學碩士論文抄襲事件，繼台大論文審查委員會認定抄襲、撤銷學位後，中華大學24日也認定林智堅論文抄襲並撤銷學位，林智堅委任律師黃帝穎稱尚未收到公文，對結果感到遺憾，將研議如何進行救濟。

林智堅委任律師黃帝穎代當事人林智堅聲明：「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公佈之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟。」