原披綠袍參選桃園市長的林智堅，因論文門等爭議退選後，曾積極爭取參選桃園市長的民進黨前立委鄭寶清，也被外界懷疑可能是林論文案爆料者。鄭接受國民黨台北市議員鍾沛君訪問，強調自己不是爆料者、沒這麼大的能力，並稱若他真要爆料的話「應該晚一點爆料才對」，讓鍾不禁笑出聲。

鍾沛君昨日（22）在《今天誰來沛》節目專訪鄭寶清時指出，由於鄭對參選桃園市長的意願相當強烈，故民進黨高層在調查林智堅論文案到底是誰去爆料時，鎖定的兩個可能的人，其中一個就是鄭寶清。

對此，鄭寶清回應：「沒有啦！我從來沒有爆過料，我只有被詆毀的份而已。」鄭重申自己沒有爆過料，在論文門爆發後，他認為壓垮林智堅的最後一根稻草是中華大學的論文也被認定抄襲，雖然中華大學的審查結果目前還沒出來。

鄭寶清分析，他會這麼判斷的原因是，總統蔡英文10日才表態舉黨力挺，林智堅11日參加中華大學學倫會調查後，卻自己出來講說「中華大學教授很不友善」、「問我亂七八糟的東西」、「這麼多年我怎麼記得」、「要跟教授要個名片要不到」等，然後隔天（12）就退選了，故從這點合理的判斷，中華大學的論文也抄襲就是是壓垮林的「這根稻草」。

鄭寶清表示，林智堅若只爆出台大論文爭議，反正林已喊說自己沒抄襲，民進黨也定調舉黨力挺，就是因為又台大又中華，林才會被壓垮，而他也才會講出「最後一根稻草」理論，民進黨才會拿這句話按在他的頭上說他是爆料者，「我沒有這麼大的能力啦！」況且就算他真要爆料，他也不需要這麼早爆料，「應該晚一點爆料才對，對不對？」此言一出，讓鍾沛君忍不住大笑。