九合一大選將在11月26日登場，引發各界關注。一份最新網路民調顯示，國民黨以41.7%政黨看好度奪冠，遠勝民進黨的15.3%、民眾黨的5.0%，更有高達52.2%的民眾表示「一定會返鄉投票」，此結果暗示政黨政治版圖可能在選後洗牌，民進黨政權恐受最大衝擊。

《Yahoo奇摩》18日起針對年底大選進行網路民調，截至今日（23）早上7時30分，已有19300人參與投票。詢問「九合一選舉倒數百日，你開始關注戶籍地選情了嗎？」還算關注的民眾有31.0%、不太關注25.7%、非常關注19.9%、完全不關注18.1%、不知道／沒意見5.3%。

針對「你會不會返鄉投票？」認為一定會的民眾有52.2%、尚未決定25.2%、一定不會12.0%、不知道／沒意見10.6%。至於「你看好哪個政黨拿下較多縣市首長大位？」看好國民黨的民眾有41.7%、不知道／沒意見32.2%、民進黨15.3%、民眾黨5.0%、其他5.8%。

此民調參與民眾以男性居多佔58,1%，居住地點則以北部（北北基/桃竹苗）最多佔56.2%，年齡方面則以超過55歲最多佔19.6%、41至45歲居次佔17.6%、51至55歲第三名佔15.1%。