18歲公民權修憲複決公投即將在年底與九合一大選一起登場，不分藍綠都表態支持，但民進黨新北市議員參選人顏蔚慈表示，雖然新北市長侯友宜及新成立的新北市青年局首任局長錢念群，都口口聲聲說要為青年帶來更多的機會，但卻對年底的18歲公民權複決公投以及明年初施行的《民法》下修18歲成年兩個議題都不聞不問，「有愧於大眾對青年局的期待」。

顏蔚慈說，新北市共有22間大專院校，其中有不少學生會表示自己很關注「18歲公民權」的議題，希望青年局可以多給一點資源及協助，讓他們可以在校園帶領更多的同學關心這項議題。

她提到，錢念群也認為這件事情不該只是口號，然而青年局應真正落實、帶領青年朋友一起對於整體公民社會的養成、青年自治、公民參與等等嚴肅的議題進行長期的討論，但很遺憾目前沒見到侯友宜在此事對青年局有任何的指示，「新北市府應有蠻大的檢討空間」。

不過對於顏蔚慈所提出的質疑，新北市青年局不願回應。