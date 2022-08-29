九合一選舉登記29日登場，前台北市長郝龍斌（左三）中廣董事長趙少康（左二）立委江啟臣（右）及前市議員林晉章（左）陪同市議員參選人柳采葳（右二起）楊植斗、詹為元登記參選，手握拳高喊當選。（陳怡誠攝）

九合一選舉將在11月26日投票，今起至9月2日受理餐選人登記，藍綠白展開選舉衝刺，據傳民進黨認為年底選戰沒有「版圖大躍進」的樂觀本錢，還將台北市視為「選戰沒輸的底線」。對此，中廣董事長趙少康29日受訪揶揄，這表示民進黨願望已經越來越小了，「現在覺得桃園、基隆、新竹可以輸是不是？」

趙少康上午陪同北市議員參選人詹為元、楊植斗、柳采葳前往市選委會登記前接受媒體聯訪。趙少康表示，表示民進黨願望已經越來越小了，因為許多縣市本來是綠營執政，「現在覺得桃園、基隆、新竹可以輸是不是」，可見民進黨發現選情不妙，因為最近幹得壞事、糗事太多了，才沒什麼信心，而台北市來講國民黨當然要贏，不可能讓民進黨贏。

前台北市長郝龍斌認為，前新竹市長林智堅爆發論文門事件後，綠營至今不願認錯道歉，台北市還派出前防疫指揮官陳時中當候選人，令人想起當年疫情「有4缺」，缺口罩、疫苗、藥劑及物資，陳還不願為錯誤政策「3＋11」認錯，北市不需要這樣的候選人，而國民黨除做好在野監督工作外，也派出最強戰將蔣萬安力拚重返執政。

媒體追問，今年選舉會是「討厭民進黨」大於「討厭朱立倫」？郝龍斌認為，討厭民進黨是事實，討厭朱立倫是綠營扣上的帽子。柳采葳則說，討厭民進黨是當前社會氛圍，也沒有討厭朱立倫一說，且現在國民黨又不是執政黨，何來討厭之說。