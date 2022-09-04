假訊息令人討厭，但是卻很難輕易管理。更何況彌爾頓1643年提出且沿用至今的言論自由學理基礎，本來就是讓民眾自己判斷。

網路時代，假訊息到處流竄。以影響力速度而論，跟股票有關的金融假訊息發威最快。檢視許多新聞報導可知，每次造謠，股市往往應聲上漲或下跌，然後又修正。由此可見，傳播學界的「魔彈理論」或是「皮下注射理論」仍然有一定的解釋力。

筆者在東吳大學「產業公平競爭及與消費者保護」研討會曾撰文分析：做好實名制，言責自負，才是最好的方法。回顧過去金融假訊息的案例，也可以證明假訊息的不好管理。例如台新金控在2008年就曾經因為網路假訊息而深受其害，網路謠言稱其資金不足即將被政府接管。這種消息，一看就很難相信，當時卻造成該金控公司股價爆量下殺跌停，公司商譽受到重創，許多無辜股民荷包失血。

透過故意散布流言，或是不實資料來影響股價的股價炒作案，一般稱為股市禿鷹案，比較正式的名詞是「非交易型的操縱方式」，又稱為「資訊型」的操縱行為，案例非常多。股市禿鷹藉由假資訊的發布，試圖影響股市，從而獲取龐大的價差，當然違反了《證券交易法》第155條的規定。

有人或許會建議，既然假訊息這麼討厭，那麼何不想出一個快速而有效的方法，讓假訊息難以出現，或是一旦出現就很快被下架呢？前提是有一種方法，可以輕易判別訊息真假，這樣才可行。問題在於：有嗎？恐怕沒有。

正因為沒有可以輕易判斷訊息真假的方法，所以不能隨便管制訊息。至於理由，彌爾頓在17世紀已經講得很清楚，就不贅述了。

進一步來看，既然股市禿鷹這麼讓人覺得討厭，那麼過去因為違反《證券交易法》第155條而定罪的實際案例有多少呢？台灣證券交易所監視部專員曾經研究指出，定罪其實極少。

何以如此？與事實明顯不符的假訊息當然很容易被駁倒，但是有很多假訊息卻是未經證實，或是根本無從證實。舉例來說，如果新聞報導或是網路訊息指稱美國聯準會可能會繼續升息，會嚴重衝擊美股，進而影響台股。萬一台股真的大跌，但是後來聯準會卻沒有升息，請問這算是假訊息嗎？

又例如預言俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突，將會在9月出現重大變化，不管是俄羅斯總統下台或是烏克蘭總統逃亡，能源問題會獲得緩解，有利於全球經濟。萬一全球股市因此大漲，但俄羅斯與烏克蘭情勢卻沒出現重大變化，請問這又算是假訊息嗎？

前述這一類訊息，幾乎每天都在發生，造成利空、利多訊息不停交戰。如果想禁止這種金融訊息發布，股民未必接受。不管多頭或空頭想控告對方製造假訊息，官司動輒數年，終究難以定罪。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）