前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，台北市議員秦慧珠29日在市政總質詢時質疑，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如說民眾黨一直有跟鄭寶清談，是否用鄭寶清取代賴香伶，這幾天會有結果，對此，台北市長柯文哲則回應，這件事情是媒體寫一大堆，「怎麼連我都不知道」，柯也否認會陣前換將。

鄭寶清宣布參選桃園市長，外界傳民眾黨桃園市長參選人賴香伶也願意退讓，但前提是鄭要加入民眾黨，蔡壁如則說，鄭寶清希望兩邊能坐下來談，透過民調決定，現在都還在處理，結果下星期就會明朗。

秦慧珠今日市政總質詢時指出，蔡壁如這兩天在媒體中說，民眾黨一直有跟鄭寶清談，是否用鄭寶清取代賴香伶，代表民眾黨參選桃園市長，條件是要鄭寶清掛民眾黨黨籍，但鄭有意見，所以還在談，這幾天有結果。

柯文哲表示，第一點，這跟市政問題無關，本來不需要回答，第二點，這件事情都是媒體寫一大堆，「我都覺得很奇怪，怎麼連我都不知道」，柯也強調，沒有這回事，既然賴香伶是我們提名，她就是市長候選人。

秦慧珠追問，不會陣前換將？柯答「沒有」，秦又問，不會跟鄭寶清合作？柯文哲則說，如果人家來幫忙我們，那就跟他說謝謝，秦慧珠質疑，為何你授權管黨務的蔡壁如會說出一直有在談，這幾天會有結果呢？柯則表示，「我不曉得」，也許她每天都在打烏賊戰，這要問蔡壁如，她現在不在市政府，不歸我管轄。