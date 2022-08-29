民進黨新北市長參選人林佳龍近期在社宅議題上與新北市長侯友宜頻頻交火，今(29)日林佳龍競辦更大動作開記者會批侯市府賤賣社宅，打算將土城、板橋社宅賣掉；對此，「侯家軍」新北市議員參選人戴湘儀、呂家愷、吳訓孝也反批林佳龍「只是無法選台北才被迫來選新北」，政見甚至還只會複製貼上，根本是在敷衍新北市民。

吳訓孝表示，林佳龍早在6月，當時目標還是選台北市長的時候，就喊過「若當選將會蓋2萬戶社會住宅，且捷運沿線將會有3000戶」的政見，但被迫來選新北後，直接複製當時競選台北的規劃，貼到參選新北的政見上，完全沒考慮新北的人口分布、地理幅員、都市發展紋理等條件不同，這狀況更是凸顯出林佳龍其實不瞭解新北市，也沒打算深入了解，一心只因為選舉為了批評而批評。

針對林佳龍批評新北賤賣社宅，呂家愷指出，新北市財政局在6月就有澄清過「還在驗屋階段，並沒有出售計畫」，或許是林佳龍當時還在想著選台北，所以不知道，結果就發生了胡亂批評的狀況；戴湘儀也說，林佳龍自己過去當台中市長時，就曾以每坪19萬元的金額，出售北屯區太原段140-1地號而引起討論過。

林佳龍先前就不斷媒體前喊話篤定要選台北市長，結果沒爭取到提名，被迫退而求其次來選新北市長，從各個面向來看，林佳龍就像子弟兵說的那樣，「沒準備好選新北」，除了常口誤、出包、搞烏龍外，還只會複製貼上寫政見，侯家軍痛批，林佳龍根本無心在新北，敷衍這次的選舉。