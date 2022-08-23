年底桃園市長選情引發關注，爭取代表國民黨參選桃園市長失利的北市前議員羅智強，會不會加入已代表該黨的參選人張善政陣營？以及二人互動皆成焦點。羅智強最新宣布，他8月25日走完桃園到花蓮的第一階段環島祈福後，9月1日將出發前往美國8個城市參訪和座談，回台後他會進行第二階段的環島徒步祈福，會從宜蘭出發，走回桃園，為祈福之旅畫上圓滿句點。此消息引熱議，湧入1.5萬人按讚，也有人擔憂他是否不為張輔選。

羅智強昨日（22）在臉書發文高喊「美國，我來了」，指出他8月25日走完桃園到花蓮的第一階段環島祈福後，9月1日就要出發前往美國，到西雅圖、舊金山、洛杉磯、鳳凰城、拉斯維加斯、華盛頓DC、新澤西、紐約，共八個城市參訪和座談。

羅智強表示，他2013年離開總統府後，進入一段人生的低谷，一直到2016年，在美國僑胞的支持和鼓勵下完成了30個城市，開車20000公里的巡迴演講，讓他重新振作起來，回到台灣努力承擔民主制衡的工作。之後他幾乎每半年就會到美國或歐洲或其他地方巡迴演講，然因疫情他已近三年沒造訪美國，他想利用這一段時間去美國巡迴座談與參訪，也同時親自向僑胞朋友表達謝意，謝謝大家這些年給他的支持和鼓勵。

針對後續規劃，羅智強進一步指出，美國參訪結束後，回到台灣他會開始進行第二階段的環島徒步祈福，從宜蘭出發、走回桃園，完成這一段祈福之旅。羅感性道，29天、走了560公里，他自己想想也覺得不可思議，竟然走了這麼多的路。

此文獲得約1.5萬個讚、超過400則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「強哥加油！」「唯有智強，能超越智強」、「把民進黨破壞民主的真相送出去」、「你不留下來幫張善政輔選嗎？」「最近選情陷入膠著，沒有你輔選國民黨堪憂」、「想不到你這時要去美國，出乎我意料」。