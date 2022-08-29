前綠委鄭寶清宣布投入桃園市長選舉，除將選情變成「四腳督」之外，國民黨桃園市議員參選人凌濤認為，還具有民進黨「立儲」之爭提前開打等2個意義。

凌濤28日於臉書指出，就目前態勢看來，桃園市長將是鄭寶清、民進黨鄭文燦、國民黨張善政與民眾黨賴香伶4人之爭，而鄭寶清參選除造成此影響外，還帶出了另2件事。

首先，凌濤表示，在地老桃園民進黨人，對現在黨內施政決策體制嚴重不滿，尤其前新竹市長林智堅因論文抄襲退出桃園市長選舉後，鄭寶清的參選，就是在對黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦及鄭運鵬護航林智堅一事，做出最直白的抗議。

而對於鄭寶清宣布參選時提到「留下民主的火種」，凌濤覺得這句話是在替民進黨預留改革再站起的機會，因為爆發論文抄襲案、棒球場工程案後，民進黨猶如站在年輕世代的對立面，很可能造成年底選情崩盤。

再來，凌濤直言，從鄭寶清身邊的要角、核心支持者桃園水利會前會長黃金春等人，可看出濃濃的賴系色彩，黃甚至曾表態支持現任副總統賴清德參選總統。

就凌濤看來，由於鄭文燦挺鄭運鵬，鄭寶清的支持者又與賴清德親近，因此這次桃園民進黨一連串的提名混局，可能讓2022年的桃園市長選戰，成為2024年民進黨總統提名黨內前哨戰，「『立儲』之爭提前開打！」