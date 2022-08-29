選到燒聲！民進黨桃園市長選戰推派立委鄭運鵬出馬，今(29日)正式完成參選登記，將與國民黨張善政，民眾黨賴香伶，以及已宣布將參選的民進黨前立委鄭寶清展開四腳督競爭。沒想到鄭運鵬一早起床接到桃園市長鄭文燦電話，竟發現自己喉嚨啞到「燒聲」，所幸有鄉親塞給他喉糖、枇杷膏、八仙果、蜂膠、消炎藥等，讓他有信心繼續跑下午以後的選舉行程。

鄭運鵬今(29日)在臉書發文寫道：「今天是我參選市長的登記日，沒想到一早起床，鄭文燦市長打電話給我，我的喉嚨啞到連『市長早』這三個字都講不出來，真的很不好意思。今天我帶著桃園隊一起完成參選登記，第一天就完成登記，表示我們桃園隊有後發先至的實力跟決心！」

他說，「各位鄉親塞給我的喉糖、枇杷膏、八仙果、蜂膠、消炎藥，我已經通通吃一遍，希望今天中午之後的行程，我的聲音能長一點回來。感謝各位朋友的關心，我會努力養聲，日後才可以幫大家持續發聲。接下來的選舉，會走向正面歡樂，全體桃園隊會通通全壘打，順利當選大進化！」

網友表示，「預祝高票當選」、「也一定要幫新竹市選贏！」、「運鵬，加油！」、「運鵬 運鵬 運鵬 凍蒜 凍蒜 凍蒜」、「保養喉嚨先睡覺」、「加油，眾望所歸，正向選舉模式，會贏得桃園市民民心」。