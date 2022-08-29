國民黨主席朱立倫於昨日全代會時重申黨內要走「親美、友日、和陸」路線，維持兩岸和平，卻被外界質疑是3邊不討好。中廣董事長趙少康29日受訪表示，他認為最後還是要加個「保台」，畢竟讓台灣獲得保障是最重要的事，無論誰執政都必須廣結善緣、維持和平，而非每天吵鬧兵戎相見。

九合一選舉將在11月26日投票，今起至9月2日受理參選人登記，國民黨新生代議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗早早抵達市選委會搶頭香，還找來前台北市長郝龍斌、趙少康、藍委江啟臣等黨內大咖助陣，展現藍軍團結。

對於朱立倫定調「親美、友日、和陸」路線，趙少康說，前總統馬英九也曾定調「親美、友日、和陸」，他認為還是要加個保台，讓台灣獲得保障這才重要，基本上就是廣結善緣，要和各國維持和平關係，跟中國大陸還能減少戰爭、賺到錢，這是台灣最高的政治藝術，而非每天吵鬧兵戎相見，總之最重要的還是和平，無論誰執政都是最高指導原則；前北市議員羅智強認為，在執政者喊殺喊打時，國民黨能走溝通者路線是很重要的事。

此外，食藥署近期修改行政命令，明訂疾管署、藥商可申請藥品緊急使用授權使用（EUA），藥商的營業祕密資料可予保密，外界擔心未來恐有更多藥商營業秘密資料被塗銷，保密期限還可能無限展延。

趙少康認為，民進黨乾脆把保密年限改成一百年算了，為何不先把國產高端疫苗解密，究竟單價是多少、為何公司股價漲這麼多，疫苗效力又是如何，這些都要跟國民清楚交代，不要去扯保密幾年幾年，「保密不是民進黨藏汙納垢的理由，也不是遮羞布。」