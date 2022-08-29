前立委鄭寶清宣布參選桃園市長後，曾極力爭取黨內提名參選台東縣長的前立委賴坤成，周邊支持者出現勸進的聲音，鼓勵賴登記參選，賴坤成說，勸進他登記參選的聲音確實很多，「讓我再仔細想想」。

賴坤成表示，鄭寶清宣布參選桃園市長後，地方勸進參選聲音真的更多了，但參選是大事，他至今仍未放下對民進黨初心，內心很掙扎，讓他再仔細思考、想想。

他說，自己長期在台東經營，最了解基層聲音，真的有太多人，對於劉櫂豪6度參選不滿，這些不滿的聲音除了台東縣民，更多來自民進黨支持者，他才會多次要求黨內辦初選，「要傾聽民意啊！」

賴坤成指出，民進黨選對會召集人林錫耀，日前到台東與地方座談，他就直言「選對會是不是變成選錯會？選擇提名錯誤人選？」他相信林錫耀也感受到地方支持者不同聲音，和中央所得到的訊息應該有不小差距。

賴坤成也提到，民進黨縣市長提名程序很重要，中央不能沒收初選，而且很多人都認為，中央這次提名是先射箭再畫靶，已經內定人選仍遲不宣布，地方真的很多不滿的聲浪。

賴坤成今早也在臉書留言指出，劉櫂豪2006年4月1日的台東縣長補選，民進黨是開放、未提名，劉與他都是以「無黨籍」參選，雙雙落敗， 澄清他當時「並非脫黨，合先敘明」。