針對鄭寶清宣布參選桃市長，國民黨桃園市長參選人張善政說，不能想自己選情穩仍戰戰兢兢向前衝。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政29日赴楊梅埔心地區參加眷村見面會，他在致詞時表示，民進黨前立委鄭寶清宣布參選，外界認為這對國民黨選情有利可以比較輕鬆，這代表身為民進黨創黨黨員都對民進黨失望透頂，但他呼籲不能想自己選情就穩了，還是要非常戰戰兢兢努力向前，就是要往前衝。

張善政說，民進黨現在已經沒有靈魂了，所以黨員也對民進黨失去信心，看最近論文的事情全黨挺1人，把學術的倫理尊嚴都打掉就是為了政治，後來還有中介法還有一大堆事情，疫苗的公文封存30年，每一件事都讓民眾心裡面非常氣憤，所以鄭寶清說要參選，表達的就是他也對民進黨感到非常失望。

他也強調，國民黨不能因此就覺得自己的選情穩了，現在一點都不穩，因為民進黨是非常會選舉奧步的黨，他們很難講會使出什麼奧步，他也呼籲支持者堅定信心，民調領先1％也好、10％也好，都不要看就是往前衝。

張善政也強調，會和黨籍市議員一起了解地方需要什麼建設，他進到市政府絕對會洗耳恭聽並開放心胸，接受大家所提的地方建設需求，把所有建設都做出來，讓楊梅埔心地區變得更好。