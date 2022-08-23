臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

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台南警員凃明誠、曹瑞傑昨日（22）在執行勤務時遭刺殺身亡，配槍及24發子彈也被搶走，經警方全力追緝後，今日凌晨4時許將林姓兇嫌逮捕歸案。總統蔡英文在案發不久後曾於臉書稱，她已指示相關首長強力查緝嫌犯到案，並對兩位警察同仁不幸殉職的消息深感哀慟不捨，將全力協助家屬處理後續事宜。此文卻遭大批網友灌爆，有人對蔡沒寫出兩位殉職警察的名字相當不滿，質疑是否連他們的名字都不知道，痛批恐今日公祭卻「明日忘記」，也有人抨擊蔡政府仍推動廢死。

蔡英文昨日下午4時18分在臉書發文表示，台南市兩位警察同仁遭害不幸殉職，她已指示行政院院長蘇貞昌督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案，並指示內政部部長徐國勇、警政署署長黃明昭南下坐鎮指揮，務必在最短時間逮捕嫌犯、繩之以法。

蔡英文強調，對於此不幸消息，她深感哀慟不捨。她要求警政署，全力協助家屬處理後續事宜。

此文發出不到一日即湧入超過8000則留言，討論非常熱烈。除部分綠營同志及支持者的留言外，大部分都是批評聲浪。網友紛紛表示：「連殉職警員的名字都寫不出來！今天PO文，明天忘記」、「選舉文都寫很長，這麼重大的事卻寫得如此簡短，連兩位殉職同仁的名字都沒寫出」、「今天公祭，明天忘記，後天音樂祭？」、「妳的哀慟不捨有效期限可以拉長一點嗎？」、「聽煩了哀慟！請立即執行17年前，汐止殺警奪槍案的死刑案！」「就問妳！還在廢死嗎……」「震怒非常震怒一直震怒，然後就沒有然後了……」