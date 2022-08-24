萊迪思半導體公司（NASDAQ：LSCC）為低功耗可程式化設計元件的領導供應商，今日宣佈推出經優化的CertusPro-NX系列通用型FPGA，以支援汽車和溫度範圍更廣的應用。

這些新元件擁有車用級特性、AEC-Q100認證、和CertusPro-NX FPGA系列產品的低功耗、高效能和小尺寸。此外，由於支援LPDDR4外部記憶體，經優化的CertusPro-NX系列通用型FPGA能夠為資訊娛樂系統的顯示處理和橋接、車載網路，以及先進駕駛輔助系統（ADAS）中的攝影機處理或感測器橋接等應用提供穩定的支援。

萊迪思半導體產品行銷總監Jay Aggarwal表示：「CertusPro-NX FPGA是為了實現5G、機器視覺、網路邊緣處理等各類應用中的創新而打造。我們很高興能夠將這些元件的進階功能導入汽車領域，加速發展新一代駕駛體驗。憑藉CertusPro-NX車用級FPGA，我們將為汽車製造商提供頂尖的低功耗、高頻寬和高度可靠的平台，幫助他們開發全新的關鍵任務汽車系統。」

Teledyne FLIR產品管理副總裁Michael Walters表示：「設計可靠、高效能的汽車解決方案是Teledyne FLIR的其中一項核心競爭力和重點領域。萊迪思半導體最新的車用級FPGA有助於我們提供高度可靠、低功耗的紅外線熱成像系統，讓車輛更加安全並幫助我們進一步達成使命。」