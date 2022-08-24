壽險公會理事長改選將於8月31日登場，南山人壽新任董事長尹崇堯將對上全球人壽董事陳慧遊，選戰進入最後一周衝刺階段，尹崇堯今發表第四波政見，以四大重點延續先前「一個目標、四個方向」的政見主軸；陳慧遊則老神在在，低調拜會、尋求壽險會員的支持。

尹崇堯表示，在變動的監理環境下，要兼顧民眾的保險需求、產業的穩定經營，是未來保險商品發展的重要議題，並期盼放寬新型態的商品審查；在落實企業風險管理、確保消費者權益原則下，尹崇堯將協助壽險同業爭取適度法規調整、充實保險商品開發所需資源，發揮保險業社會安全網的功能。

首先，「協助落實商品轉型，強化有效溝通」方面，持續協助同業推動商品轉型，爭取放寬創新商品之彈性，就重要商品政策的推動，也將發揮公會協調、預警功能，充分傳達同業需求與挑戰；並透過定期檢視定價的合理適足，強化商品風險管理，降低監管的資訊落差，建立互信關係。

其次，「放寬新型態商品審查，加速商品開發」是因應醫療技術日新月異，保險商品的開發與調整，必須更迅速來回應民眾需求。

第三，「引進新興退休商品，因應高齡社會需求」，尹崇堯計畫彙整同業需求、意見，評估引進國外成熟退休商品之可行性，向主管機關爭取開放實施；例如，國外行之有年的指數型年金等，在兼顧穩定與資產成長下，提供民眾更多元選擇。

第四，「促進產官合作，增加商品開發資源」，尹崇堯表示，商品開發有賴數據的掌握與分析，透過公會平台，協助同業與主管機關、或跨部會的溝通合作，研議去識別化方案，在符合規範及風險管理前提下，爭取開放數據或資料分享，以利健康、醫療險商品的開發，提高費率釐訂準確性，強化商品開發能量。