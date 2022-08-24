全球智慧開店平台SHOPLINE宣布，與陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook獨家合作，使用Gogolook旗下「Watchmen商譽保護服務」，提供全台SHOPLINE商家註冊「Whoscall認證號碼」，使商家來電或簡訊（簡訊限Android系統）號碼顯示為經過認證的安全名單，提升顧客接聽率與回撥率，降低受騙風險。

同時，透過Watchmen商譽保護服務內的「偽冒偵測系統」，以AI技術即時偵測商家的電話號碼、簡訊和網址是否遭到偽冒，及早阻斷詐騙行為。

近年來頻發詐騙集團假冒不同企業進行電話詐騙或寄送釣簡訊，並利用「+886」開頭的變造號碼自柬埔寨等海外地區撥話至台灣，企圖騙取民眾個資以及錢財等不法行為。根據內政部警政署刑事警察局統計111年詐騙案件，其中以「解除分期付款」為全部詐騙手法排名第一，是為最常見的電商詐騙方式。

此外，根據Gogolook官方統計，過去1年內全台有超過100間業者與機構曾有疑似被冒名的狀況。截至今年上半年，Whoscall已成功擋下超過100萬次疑似冒名的電話與簡訊。

面對日益升高的數位風險，商家除加強顧客防詐騙宣導並制定保護措施外，SHOPLINE獨家攜手Gogolook合作推廣「Watchmen商譽保護服務」，除保護消費者個資與財產安全外，更同時維護商家企業聲譽與品牌形象。SHOPLINE也向各開店店家倡導，切勿有詐騙不會發生在自家品牌或消費者身上等心態，應積極面對議題思考並強化資訊安全等維護。

Watchmen商譽保護服務包含兩大內容，首先，SHOPLINE商家註冊「Whoscall認證號碼」後，當撥打電話或發送簡訊給Whoscall用戶端時，用戶端將依照商家設定顯示品牌識別標誌、企業形象標語、電話號碼顯示名稱與來電目的，提升顧客接聽率。

其次，透過「偽冒偵測系統」，運用AI技術以小時為單位即時掌握企業是否有遭偽冒的情形，經確認後加入黑名單，立即阻斷詐騙行為。而Watchmen企業版更加入大數據比對分析技術，預先偵測偽冒網站，保護企業網站、網域。

首波採用Gogolook「Watchmen商譽保護服務」的SHOPLINE商家名單已包含台灣手工皮鞋品牌林果良品、主打男性銀飾的知名品牌JK銀飾（Jaunty King）、優質手機殼品牌Toyselect拓伊生活，以及女性私密保養品牌Relove等諸多跨產業商家，一同針對防詐與偽冒行為進行超前部署。