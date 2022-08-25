張庭與林瑞陽夫妻近年在大陸靠電商與房地產生意，傳聞累積近1200億身家，還曾經是當地的繳稅王，去年底卻傳出因涉及傳銷被查，昨(24日)夫妻倆被爆再接再厲，將事業版圖伸往馬來西亞。而陸媒報導，大陸當局近日計畫將對此案舉行聽證會，傳聞涉及金額高達100億人民幣（約440億台幣），引來網友驚呼：「十輩子都賺不了這麼多」。

張庭與林瑞陽所開的上海達爾威去年傳出因涉嫌傳銷被查，經過數月調查後，大陸當局判決沒收約8884萬元台幣，罰款約783萬元台幣，還凍結88.8億元台幣資產。後來張庭不滿「一事不二罰」，控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案亂象，希望能要回凍結資產，並強調仍對大陸法治有信心。

傳聞張庭夫妻的傳銷案涉及金額高達440億台幣。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

上月，張庭夫妻被拍到帶著家人秘密回台，媒體詢問到夫妻倆身邊的知情人士，對方證實兩人確實回台，是為了看看久違的老母親，此行不會停留太久，之後就會回大陸。昨微博上則傳出林瑞陽現身公司在馬來西亞的活動，宣告在馬來西亞開設第一家分公司，可見仍不放棄衝刺事業。

據《財聯社》報導，石家莊市裕華區市場監督管理局近日將對張庭旗下公司涉及傳銷的案件舉行聽證會，真正時間還未定，但推測張庭方面應該會準備好證據證明收入來源均為合法，聽證會結束後當局就會做出判決，傳聞此案涉及金額近乎天價，約440億台幣，但暫未被確認，而網友回應：「我都快不認識錢了」、「覺得他們100億好像100塊的感覺」、「只能說娛樂圈的明星真有錢」、「100億？多少個0？貧窮限制了我的想像」。