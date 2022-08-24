明星夫妻張庭和林瑞陽淡影後在大陸經商，自創美妝品牌「TST庭秘密」，去年卻遭控涉嫌不法傳銷，他們也被凍結鉅額資產，全案還在調查處理中；兩人一改炫富作風，低調轉移陣地，日前才傳出林瑞陽獨自到馬來西亞和新加坡巡演，還宣布已在馬來西亞成立第一家分公司。

張庭和林瑞陽到大陸經營微商後賺很大，從不掩飾自己很有錢，還曾大方透露「錢多到花不完」，但去年被爆出涉及傳銷活動、資產被凍結後，他們也一改高調的炫富作風，全案委託律師處理；而兩人被網友注意到似乎要放棄大陸市場，轉換陣地，目標放在東南亞。

近期「TST庭秘密」臉書粉絲專頁上傳多部影片，透露林瑞陽隻身到馬來西亞沙巴、吉隆坡和新加坡巡演，有當地粉絲熱情迎接，也有他在巡演會上侃侃而談獲得全場歡呼的畫面，更直言：「要把我的新放在東盟（東南亞國家協會），馬來西亞是第一站」。

林瑞陽也在巡演會上宣布，已經在馬來西亞成立進軍東盟第一家分公司，從他自信神情中絲毫不見受到官司影響，現場粉絲都搶著跟他合照。