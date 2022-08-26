張庭與林瑞陽夫妻近年將重心移往大陸，去年底卻爆出因涉及傳銷被罰，還一度被凍結88.8億元台幣資產，昨(25日)大陸媒體報導，當局將對此舉行聽證會，張庭公司則在官方微博否認有此事，但陸媒進一步爆出聽證會時間點大概是9月下旬或10月初，並稱張庭方面已請好數十名律師備戰，雙方各說各話，令人霧裡看花。

昨據《財聯社》報導，石家莊市裕華區市場監督管理局將對張庭公司涉及的傳銷案開聽證會，結束後當便會做出判決，傳聞此案涉及金額約440億台幣，推測張庭方面應該會準備好證據證明收入來源均為合法。然而對此消息，張庭公司昨透過「TST庭秘密」官方微博澄清：「達爾威公司從未接到『涉傳銷調查聽證會按計劃在近期舉行』的通知。如屬實，我們無法理解裕華區市監局為何先向社會披露，而不通過法律途徑正式告知。」

張庭公司否認開聽證會傳聞。（圖／翻攝自TST庭秘密微博）

張庭公司進一步說：「事實上，裕華區市監局對本案沒有管轄權，裕華區法院對達爾威等公司和個人的財產保全嚴重違法。如果公司誤觸法網，對於達爾威公司該承擔的責任，我們從未逃避，將來也不會逃避，但掌握公權力的執法機關不能罔顧法律。希望相關部門監督並糾正裕華區市監局的違法行為。」

陸媒爆出可能開聽證會的時間。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

而據《紅星新聞》報導，聽證會舉行時間可能是9月底或10月初，石家莊市裕華區市場監督管理局會詢問達爾威公司意見，若對方認為是隱私、商業機密，聽證會就不會對外公開，知情人士稱，該案有爭議的地方不大，而達爾威公司已經聘請數十名律師幫忙，不惜花天價盼打贏這場官司。