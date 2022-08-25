9月10日就是中秋節，不少民眾都擔憂，近期Omicron亞變異株BA.5疫情升溫，烤肉是否會增加傳播風險。感染科專家指出，2020年至今，民眾已經歷過2次中秋節、春節、端午節，未發現家族團聚有關的假日會有大波動的疫情，且烤肉多在戶外進行，除非互相擁抱，否則傳播的風險低。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎今接受廣播節目《新聞放鞭炮》專訪時指出，BA.5雖然傳播速度快，R0值大，但國人疫苗接種已到一定程度，加上感染數多，至少會有交叉保護的效果，因此大部分都是輕症。全世界只有日本在BA.5入侵後，出現大波流行，其他如美國都是小小的波，比上一波高峰約增1～2成，這表示原先的免疫力可以有效壓制下一波疫情。

李秉穎預估，台灣下一波疫情應是一個小波，感染數會增加，但不會出現非常大的流行，不必做太嚴格防，台灣的曲線和紐、澳類似，有些國家疫情上來後又下來，我們則是上來後慢慢下來，但一直沒有消失。

由於9月9日～9月11日就是中秋連假，不少民眾也擔憂，烤肉是否會增加疫情傳播風險。李秉穎認為，台灣在2020年至今，已經歷了2次中秋節、春節、端午節，都沒有什麼問題。過去都沒有發現家族團聚有關的假日會有大波動的疫情，且每個星期日百貨公司、捷運站等都有人潮聚集，這在平常的生活都在發生。

李秉穎表示，烤肉的地點是通風空間，民眾不可能在家烤肉，把自己弄得烏煙瘴氣，一定是在外面，除非烤肉時互相擁抱，不然傳播的風險低，更何況現在已有蠻大的群體免疫。他也直言過去限制烤肉的邏輯奇怪，假設不准烤肉，民眾還不是在戶內聚餐，「我就不知道為什麼大家怕烤肉？」，如要不準烤肉，就應不準搭捷運、計程車，這些行為比烤肉的風險更大。