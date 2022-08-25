圖形處理器大廠輝達（Nvidia Corp）表示，由於遊戲產業轉弱，輝達本季營收恐將大幅減少，受此打擊，周三輝達盤後股價下跌約5%。

●第二財季（截至7月31日）財報

輝達公布第二財季營收年增3%、季減19%，為67億美元，遠遠落後該公司5月預估的81億美元。

經調整後每股盈餘年減51%、季減63%，為0.51美元。

第二財季營收與獲利表現與市場預期大致相符。

遊戲晶片部門營收年減33%，為20.4億美元。數據中心晶片營收年增61%，為38.1億美元。兩大核心事業的營收表現大致符合分析師預期。

汽車晶片事業營收年增45%，為2.20億美元。

●第三財季展望

輝達預估第三財季營收為59億美元，較前一季大減放緩，也較去年同期下滑17%，且遠不及市場預期的69.5億美元。但輝達表示，數據中心和車用晶片業務增長，可望緩解本季營收的下跌力道。

惟分析師認為，由於之前的高成長市場放緩，該公司未來可能面臨更多壞消息。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，我們認為輝達可能會看到加密貨幣採礦和數據中心終端市場進一步走弱。

●法說會

輝達執行長黃仁勳在財報電話會議上表示，中國雲端服務公司的基礎設施投資在第二季大幅放緩，但被美國的強勁增長抵消掉。

在通膨創下數十年高點的情況下，消費者開始縮減電玩遊戲設備等非必要支出，遊戲產業持續出現轉弱跡象。輝達表示，第二季提列了13.4億美元的庫存減記費用，公司在看好遊戲和數據中心市場將更加強勁時提高了庫存水位。黃仁勳在提到減記數據中心晶片庫存時表示，我知道需求強勁，但我們預期需求會更加強勁。

黃仁勳表示，汽車將成為科技產業，可望成為輝達下一個營收突破10億美元的事業。

黃仁勳表示，輝達亦面臨供應鏈挑戰，因此無法向數據中心銷售更多系統，「我們看到在雲端市場GPU需求龐大，但本季我們仍面臨諸多供應鏈挑戰」。