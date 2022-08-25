大甲警分局加強員警的訓練，防範歹徒的突擊，確保執勤人身安全。（警方提供）

殺警案效應各地加強執勤技巧訓練 警方：應變突發、互相支援

台南殺警案發生後，引起全台各地警方的高度重視！大甲警分局加強員警訓練並提醒執勤技巧，保護自己和同事安全；警分局也提出策進作為，員警發現贓車或竊嫌，可先通報勤務指揮中心目標位置，再進行攔查，如遇突發狀況，可更快速支援。

大甲警分局策進作為，提醒員警執勤安全，如發現贓車或竊嫌，可先通報勤指，目標和位置，再進行攔查，如遇突發狀況，可更快速的支援；下車搜索查緝時，應該兩警同時下車，共同搜索，互相支援，以應變突發狀況。如欲偵查刑事案件，一律領用攻勢勤務裝備。

警方指出，如需喬裝，裝備也應該放置在雙手可觸及部位，如果突然遭遇歹徒攻擊，近距離來不及拔槍，先以雙手護頭抵擋傷害，再利用腳做前踢來創造距離；加強員警武力決策的能力，欲使用多大的強制力，看對方的武力做升級。

警方表示，另加強武器抽拔，武力轉換的應變能力，欲完成前項訓練，需要按部就班。大甲分局安排實用課程，讓員警發現問題，教導了解快拔裝置的重要性；另外，調整S腰帶的配置、練習武器抽拔的流暢度、設計情境，讓員警做出相對應的武力決策。

警方強調，訓練中亦加入攻擊模擬，給員警壓迫感，讓他們在高壓的情境中，做出武力決策，武器抽拔與武力轉換，分局訓練目的在突顯問題，再做修正，讓員警習慣壓迫的力，學習防衛的「抗」，練習轉換的「變」；加強員警的訓練、防範歹徒的突擊。